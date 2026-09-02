Darden Restaurants Aktie
WKN: 895738 / ISIN: US2371941053
|Darden Restaurants-Anlage unter der Lupe
|
02.09.2026 16:03:59
S&P 500-Titel Darden Restaurants-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Darden Restaurants-Investment von vor 10 Jahren verdient
Das Darden Restaurants-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 62,33 USD. Bei einem Darden Restaurants-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,604 Darden Restaurants-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 215,56 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 345,84 USD wert. Damit wäre die Investition 245,84 Prozent mehr wert.
Zuletzt verbuchte Darden Restaurants einen Börsenwert von 24,38 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|Darden Restaurants Inc.
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