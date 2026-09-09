Darden Restaurants Aktie

Darden Restaurants für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 895738 / ISIN: US2371941053

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Frühe Investition 09.09.2026 16:04:00

S&P 500-Titel Darden Restaurants-Aktie: Wäre eine Anlage in Darden Restaurants vor einem Jahr inzwischen rentabel?

Das wäre der Verdienst eines frühen Darden Restaurants-Einstiegs gewesen.

Vor 1 Jahr wurden Darden Restaurants-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 211,85 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 4,720 Darden Restaurants-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 08.09.2026 auf 212,92 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 005,05 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 0,51 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Darden Restaurants belief sich zuletzt auf 24,64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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