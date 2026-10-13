Datado a Aktie

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WKN DE: A2PSFR / ISIN: US23804L1035

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Datadog A-Investment im Blick 13.10.2026 16:03:59

S&P 500-Titel Datadog A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Datadog A-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Datadog A-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 13.10.2021 wurden Datadog A-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Datadog A-Papier bei 155,89 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Datadog A-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,641 Datadog A-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 184,29 USD, da sich der Wert eines Datadog A-Papiers am 12.10.2026 auf 287,29 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 84,29 Prozent vermehrt.

Datadog A erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 105,35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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