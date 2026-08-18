S&P 500-Titel Datadog A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Datadog A von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Datadog A-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 18.08.2021 wurde die Datadog A-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 132,68 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Datadog A-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 7,537 Anteilen. Die gehaltenen Datadog A-Papiere wären am 17.08.2026 1 864,03 USD wert, da der Schlussstand 247,32 USD betrug. Mit einer Performance von +86,40 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Alle Datadog A-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 91,81 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at