Datado a Aktie
WKN DE: A2PSFR / ISIN: US23804L1035
|Lukrativer Datadog A-Einstieg?
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18.08.2026 16:03:44
S&P 500-Titel Datadog A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Datadog A von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 18.08.2021 wurde die Datadog A-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 132,68 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Datadog A-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 7,537 Anteilen. Die gehaltenen Datadog A-Papiere wären am 17.08.2026 1 864,03 USD wert, da der Schlussstand 247,32 USD betrug. Mit einer Performance von +86,40 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Alle Datadog A-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 91,81 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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