Datado a Aktie
WKN DE: A2PSFR / ISIN: US23804L1035
|Lukrativer Datadog A-Einstieg?
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15.09.2026 16:03:48
S&P 500-Titel Datadog A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Datadog A von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurde die Datadog A-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 139,11 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 71,886 Datadog A-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 16 537,27 USD, da sich der Wert eines Datadog A-Papiers am 14.09.2026 auf 230,05 USD belief. Mit einer Performance von +65,37 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Alle Datadog A-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 79,58 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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