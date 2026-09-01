Datado a Aktie
WKN DE: A2PSFR / ISIN: US23804L1035
|Performance im Blick
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01.09.2026 16:03:37
S&P 500-Titel Datadog A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Datadog A von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde die Datadog A-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 136,68 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Datadog A-Aktie investiert hat, hat nun 0,732 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 173,43 USD, da sich der Wert eines Datadog A-Papiers am 31.08.2026 auf 237,04 USD belief. Das entspricht einem Plus von 73,43 Prozent.
Der Börsenwert von Datadog A belief sich jüngst auf 85,10 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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