Datado a Aktie
WKN DE: A2PSFR / ISIN: US23804L1035
|Performance im Blick
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24.11.2026 16:03:51
S&P 500-Titel Datadog A-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Datadog A-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde die Datadog A-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Datadog A-Papier an diesem Tag 158,44 USD wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in die Datadog A-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,631 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 23.11.2026 auf 169,02 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 106,68 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 6,68 Prozent erhöht.
Zuletzt verbuchte Datadog A einen Börsenwert von 57,19 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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