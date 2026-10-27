Datado a Aktie
WKN DE: A2PSFR / ISIN: US23804L1035
|Langfristige Anlage
|
27.10.2026 16:04:15
S&P 500-Titel Datadog A-Aktie: So viel hätte eine Investition in Datadog A von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde das Datadog A-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 157,62 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Datadog A-Aktie investiert hätte, hätte er nun 63,444 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 26.10.2026 17 779,47 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 280,24 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +77,79 Prozent.
Der Börsenwert von Datadog A belief sich zuletzt auf 100,49 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Datadog Inc Registered Shs -A-
|
27.10.26
|S&P 500-Titel Datadog A-Aktie: So viel hätte eine Investition in Datadog A von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
26.10.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 startet im Plus (finanzen.at)
|
23.10.26
|Freitagshandel in New York: NASDAQ 100 bewegt sich zum Handelsende seitwärts (finanzen.at)
|
23.10.26
|Handel in New York: S&P 500 am Freitagnachmittag leichter (finanzen.at)
|
23.10.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 nachmittags mit Gewinnen (finanzen.at)
|
23.10.26
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 legt zu (finanzen.at)
|
21.10.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 letztendlich mit Kursplus (finanzen.at)
|
21.10.26
|Börse New York in Grün: S&P 500 legt zum Ende des Mittwochshandels zu (finanzen.at)
Analysen zu Datadog Inc Registered Shs -A-
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Datadog Inc Registered Shs -A-
|252,00
|0,20%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut: ATX schließt deutlich im Plus -- DAX letztlich fester -- Wall Street beendet Handel uneins -- Börsen in Fernost letztlich uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten klare Gewinne. Der US-Leitindex bewegte sich kaum. Asiens Börsen wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.