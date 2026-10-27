S&P 500-Titel Datadog A-Aktie: So viel hätte eine Investition in Datadog A von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Datadog A eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde das Datadog A-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 157,62 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Datadog A-Aktie investiert hätte, hätte er nun 63,444 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 26.10.2026 17 779,47 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 280,24 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +77,79 Prozent.

Der Börsenwert von Datadog A belief sich zuletzt auf 100,49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at