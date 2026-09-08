Datado a Aktie
WKN DE: A2PSFR / ISIN: US23804L1035
|Frühe Investition
|
08.09.2026 16:03:50
S&P 500-Titel Datadog A-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Datadog A-Investment von vor 3 Jahren verdient
Vor 3 Jahren wurden Datadog A-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Datadog A-Aktie bei 97,66 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 10,240 Datadog A-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 04.09.2026 2 180,32 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 212,93 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 118,03 Prozent vermehrt.
Am Markt war Datadog A jüngst 76,45 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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