Datado a Aktie

Datado a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PSFR / ISIN: US23804L1035

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Frühe Investition 08.09.2026 16:03:50

S&P 500-Titel Datadog A-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Datadog A-Investment von vor 3 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Datadog A-Aktie Investoren gebracht.

Vor 3 Jahren wurden Datadog A-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Datadog A-Aktie bei 97,66 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 10,240 Datadog A-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 04.09.2026 2 180,32 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 212,93 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 118,03 Prozent vermehrt.

Am Markt war Datadog A jüngst 76,45 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Datadog Inc Registered Shs -A- 181,20 0,33% Datadog Inc Registered Shs -A-

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