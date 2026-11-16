S&P 500-Titel DaVita-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DaVita-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in DaVita-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem DaVita-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die DaVita-Aktie bei 94,73 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die DaVita-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 105,563 DaVita-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 18 427,11 USD, da sich der Wert eines DaVita-Anteils am 13.11.2026 auf 174,56 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 84,27 Prozent angewachsen.

Der DaVita-Wert an der Börse wurde auf 10,96 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at