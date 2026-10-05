S&P 500-Titel DaVita-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DaVita von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die DaVita-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem DaVita-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 64,11 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die DaVita-Aktie investiert, befänden sich nun 155,982 DaVita-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 27 872,41 USD, da sich der Wert eines DaVita-Anteils am 02.10.2026 auf 178,69 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 178,72 Prozent.

Der Börsenwert von DaVita belief sich zuletzt auf 11,41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at