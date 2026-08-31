DaVita Aktie
WKN: 897914 / ISIN: US23918K1088
|Lohnende DaVita-Investition?
|
31.08.2026 16:03:50
S&P 500-Titel DaVita-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DaVita von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem DaVita-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die DaVita-Aktie an diesem Tag 130,77 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das DaVita-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,765 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der DaVita-Aktie auf 180,68 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 138,17 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 38,17 Prozent vermehrt.
Am Markt war DaVita jüngst 11,54 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DaVita Inc Registered Shs
|
16:03
|S&P 500-Titel DaVita-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DaVita von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
24.08.26
|S&P 500-Titel DaVita-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DaVita von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
17.08.26
|S&P 500-Titel DaVita-Aktie: So viel hätte eine Investition in DaVita von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
10.08.26
|S&P 500-Wert DaVita-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DaVita-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
05.08.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 beendet die Sitzung im Minus (finanzen.at)
|
05.08.26
|Handel in New York: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
05.08.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
05.08.26
|Zuversicht in New York: S&P 500 zum Handelsstart stärker (finanzen.at)
Analysen zu DaVita Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|DaVita Inc Registered Shs
|151,55
|-3,01%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen im Fokus: US-Börsen leichter -- ATX schließt nach Rekordhoch leichter -- DAX zum Handelsende in Rot -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt gab am Montag leicht nach. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Verlusten. Die Wall Street notiert tiefer. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Montag mehrheitlich nach unten.