S&P 500-Titel DaVita-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DaVita von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem DaVita-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die DaVita-Aktie an diesem Tag 130,77 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das DaVita-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,765 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der DaVita-Aktie auf 180,68 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 138,17 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 38,17 Prozent vermehrt.

Am Markt war DaVita jüngst 11,54 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at