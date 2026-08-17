DaVita Aktie
WKN: 897914 / ISIN: US23918K1088
|Profitabler DaVita-Einstieg?
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17.08.2026 16:03:30
S&P 500-Titel DaVita-Aktie: So viel hätte eine Investition in DaVita von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde das DaVita-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 135,38 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die DaVita-Aktie investiert, befänden sich nun 7,387 DaVita-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 14.08.2026 1 330,03 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 180,06 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 33,00 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von DaVita belief sich zuletzt auf 11,49 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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