DaVita Aktie

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WKN: 897914 / ISIN: US23918K1088

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Profitable DaVita-Investition? 14.09.2026 16:03:46

S&P 500-Titel DaVita-Aktie: So viel hätte eine Investition in DaVita von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die DaVita-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der DaVita-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des DaVita-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 133,17 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 75,092 DaVita-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 11.09.2026 13 632,95 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 181,55 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +36,33 Prozent.

Insgesamt war DaVita zuletzt 11,55 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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