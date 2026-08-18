S&P 500-Titel Deere-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deere von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Deere-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Deere-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Deere-Anteile bei 76,94 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Deere-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,300 Deere-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 17.08.2026 auf 599,92 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 779,72 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 679,72 Prozent vermehrt.

Deere wurde am Markt mit 164,49 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at