S&P 500-Titel Deere-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deere von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren Deere-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 29.09.2023 wurde das Deere-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Deere-Papier an diesem Tag 377,38 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,265 Deere-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.09.2026 gerechnet (689,59 USD), wäre die Investition nun 182,73 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +82,73 Prozent.

Deere markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 185,76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at