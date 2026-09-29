Deere Aktie
WKN: 850866 / ISIN: US2441991054
|Deere-Performance
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29.09.2026 16:03:48
S&P 500-Titel Deere-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deere von vor 3 Jahren eingefahren
Am 29.09.2023 wurde das Deere-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Deere-Papier an diesem Tag 377,38 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,265 Deere-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.09.2026 gerechnet (689,59 USD), wäre die Investition nun 182,73 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +82,73 Prozent.
Deere markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 185,76 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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