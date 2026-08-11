S&P 500-Titel Deere-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deere von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Deere-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Deere-Aktie statt. Der Schlusskurs der Deere-Aktie betrug an diesem Tag 386,08 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die Deere-Aktie investierten, hätten nun 25,901 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15 781,19 USD, da sich der Wert einer Deere-Aktie am 10.08.2026 auf 609,28 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 57,81 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Deere belief sich jüngst auf 167,67 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at