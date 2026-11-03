Deere Aktie

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WKN: 850866 / ISIN: US2441991054

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Profitabler Deere-Einstieg? 03.11.2026 16:03:57

S&P 500-Titel Deere-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deere von vor 5 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Deere-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 03.11.2021 wurde die Deere-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Deere-Papiers betrug an diesem Tag 343,05 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Deere-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 29,150 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 19 460,72 USD, da sich der Wert eines Deere-Anteils am 02.11.2026 auf 667,60 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 94,61 Prozent.

Der Deere-Wert an der Börse wurde auf 182,04 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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