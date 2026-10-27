Deere Aktie
WKN: 850866 / ISIN: US2441991054
|Lohnende Deere-Anlage?
|
27.10.2026 16:04:15
S&P 500-Titel Deere-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Deere von vor 3 Jahren abgeworfen
Deere-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 361,15 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Deere-Papier investiert hätte, hätte er nun 2,769 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 26.10.2026 1 775,58 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 641,25 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 77,56 Prozent angezogen.
Deere wurde jüngst mit einem Börsenwert von 172,66 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|Deere & Co. (John Deere)
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