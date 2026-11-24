Bei einem frühen Deere-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 24.11.2023 wurde die Deere-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 370,19 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Deere-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 27,013 Deere-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 23.11.2026 auf 633,03 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17 100,14 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +71,00 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Deere eine Börsenbewertung in Höhe von 165,31 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at