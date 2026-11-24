Deere Aktie
WKN: 850866 / ISIN: US2441991054
|Lohnende Deere-Anlage?
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24.11.2026 16:03:51
S&P 500-Titel Deere-Aktie: So viel hätte eine Investition in Deere von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 24.11.2023 wurde die Deere-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 370,19 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Deere-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 27,013 Deere-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 23.11.2026 auf 633,03 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17 100,14 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +71,00 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Deere eine Börsenbewertung in Höhe von 165,31 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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