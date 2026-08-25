S&P 500-Titel Deere-Aktie: So viel hätte eine Investition in Deere von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Deere-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Deere-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Deere-Anteile an diesem Tag 487,90 USD wert. Bei einem Deere-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,050 Deere-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.08.2026 gerechnet (648,64 USD), wäre das Investment nun 1 329,45 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 32,95 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Deere bezifferte sich zuletzt auf 175,08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at