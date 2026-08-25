Deere Aktie
WKN: 850866 / ISIN: US2441991054
|Deere-Anlage unter der Lupe
|
25.08.2026 16:03:38
S&P 500-Titel Deere-Aktie: So viel hätte eine Investition in Deere von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Deere-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Deere-Anteile an diesem Tag 487,90 USD wert. Bei einem Deere-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,050 Deere-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.08.2026 gerechnet (648,64 USD), wäre das Investment nun 1 329,45 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 32,95 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von Deere bezifferte sich zuletzt auf 175,08 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Deere & Co. (John Deere)
|
25.08.26
|S&P 500-Titel Deere-Aktie: So viel hätte eine Investition in Deere von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
20.08.26
|Schwacher Handel: S&P 500 zum Handelsende mit Abgaben (finanzen.at)
|
20.08.26
|Handel in New York: So entwickelt sich der S&P 500 nachmittags (finanzen.at)
|
20.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: So bewegt sich der S&P 500 mittags (finanzen.at)
|
19.08.26
|Ausblick: Deere legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
18.08.26
|S&P 500-Titel Deere-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deere von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
11.08.26
|S&P 500-Titel Deere-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deere von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
05.08.26
|Erste Schätzungen: Deere zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Deere & Co. (John Deere)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Deere & Co. (John Deere)
|542,80
|-0,33%