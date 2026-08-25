Deere Aktie

Deere für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850866 / ISIN: US2441991054

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Deere-Anlage unter der Lupe 25.08.2026 16:03:38

S&P 500-Titel Deere-Aktie: So viel hätte eine Investition in Deere von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Deere-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Deere-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Deere-Anteile an diesem Tag 487,90 USD wert. Bei einem Deere-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,050 Deere-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.08.2026 gerechnet (648,64 USD), wäre das Investment nun 1 329,45 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 32,95 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Deere bezifferte sich zuletzt auf 175,08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Deere & Co. (John Deere)

mehr Nachrichten

Analysen zu Deere & Co. (John Deere)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Deere & Co. (John Deere) 542,80 -0,33% Deere & Co. (John Deere)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:34 Grantham setzt neue Akzente: GMO verkauft Berkshire und kauft Netflix
26.08.26 Gates Foundation Trust: So sah das Aktienportfolio im zweiten Quartal aus
25.08.26 Greenlight Capital im 2. Quartal 2026: Auf diese Aktien setzte David Einhorn
24.08.26 Icahn-Depot im 2. Quartal 2026: Bei diesen Aktien griff der Investor zu
23.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 34

Börse aktuell - Live Ticker

Nach NVIDIA-Bilanz: ATX im Minus -- DAX etwas höher -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt rutscht ab. Der deutsche Aktienmarkt bewegt sich leicht nach oben. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen