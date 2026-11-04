S&P 500-Titel Dell Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Dell Technologies-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Dell Technologies-Investment gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das Dell Technologies-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Dell Technologies-Papier an diesem Tag 54,57 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Dell Technologies-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 183,251 Dell Technologies-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 74 839,66 USD, da sich der Wert einer Dell Technologies-Aktie am 03.11.2026 auf 408,40 USD belief. Die Steigerung von 10 000 USD zu 74 839,66 USD entspricht einer Performance von +648,40 Prozent.

Alle Dell Technologies-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 249,91 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at