Dell Technologies Aktie
WKN DE: A2N6WP / ISIN: US24703L2025
|Rentabler Dell Technologies-Einstieg?
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30.09.2026 16:03:40
S&P 500-Titel Dell Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Dell Technologies von vor 3 Jahren eingefahren
Am 30.09.2023 wurde die Dell Technologies-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 68,90 USD. Bei einem Dell Technologies-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,451 Dell Technologies-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.09.2026 gerechnet (539,59 USD), wäre die Investition nun 783,15 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 683,15 Prozent zugenommen.
Jüngst verzeichnete Dell Technologies eine Marktkapitalisierung von 345,73 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Hadrian / Shutterstock.com
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