Dell Technologies Aktie
WKN DE: A2N6WP / ISIN: US24703L2025
|Frühes Investment
|
21.10.2026 16:03:39
S&P 500-Titel Dell Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in Dell Technologies von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurden Dell Technologies-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Dell Technologies-Papier an diesem Tag bei 149,43 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,669 Dell Technologies-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 20.10.2026 auf 461,56 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 308,88 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 208,88 Prozent.
Der Dell Technologies-Wert an der Börse wurde auf 289,81 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Hadrian / Shutterstock.com
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