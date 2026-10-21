S&P 500-Titel Dell Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in Dell Technologies von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Dell Technologies-Aktien verdienen können.

Vor 1 Jahr wurden Dell Technologies-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Dell Technologies-Papier an diesem Tag bei 149,43 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,669 Dell Technologies-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 20.10.2026 auf 461,56 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 308,88 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 208,88 Prozent.

Der Dell Technologies-Wert an der Börse wurde auf 289,81 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at