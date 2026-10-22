Delta Air Lines Aktie

Delta Air Lines für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MQV8 / ISIN: US2473617023

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Delta Air Lines-Anlage unter der Lupe 22.10.2026 16:03:46

S&P 500-Titel Delta Air Lines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Delta Air Lines von vor 3 Jahren eingebracht

S&P 500-Titel Delta Air Lines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Delta Air Lines von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Delta Air Lines-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 3 Jahren wurden Delta Air Lines-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 32,23 USD. Bei einem Delta Air Lines-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,103 Delta Air Lines-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 21.10.2026 auf 77,67 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 240,99 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 140,99 Prozent gesteigert.

Delta Air Lines wurde jüngst mit einem Börsenwert von 50,25 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Chris Parypa Photography / Shutterstock.com

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