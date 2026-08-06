S&P 500-Titel Delta Air Lines-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Delta Air Lines von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Delta Air Lines eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 5 Jahren wurde das Delta Air Lines-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Delta Air Lines-Papier bei 40,32 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 24,802 Delta Air Lines-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 310,02 USD, da sich der Wert einer Delta Air Lines-Aktie am 05.08.2026 auf 93,14 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 131,00 Prozent gesteigert.

Delta Air Lines wurde am Markt mit 60,99 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at