S&P 500-Titel Delta Air Lines-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Delta Air Lines-Investment von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Delta Air Lines-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Delta Air Lines-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand die Delta Air Lines-Aktie letztlich bei 42,88 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Delta Air Lines-Aktie investiert, befänden sich nun 233,209 Delta Air Lines-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 04.11.2026 auf 89,24 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 20 811,57 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 108,12 Prozent angezogen.

Der Delta Air Lines-Wert an der Börse wurde auf 54,69 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at