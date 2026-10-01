Delta Air Lines Aktie
WKN DE: A0MQV8 / ISIN: US2473617023
|Delta Air Lines-Investition im Blick
|
01.10.2026 16:03:51
S&P 500-Titel Delta Air Lines-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Delta Air Lines-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Delta Air Lines-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 45,38 USD. Bei einem Delta Air Lines-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,204 Delta Air Lines-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 30.09.2026 183,91 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 83,46 USD belief. Mit einer Performance von +83,91 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Delta Air Lines markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 55,70 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Chris Parypa Photography / Shutterstock.com
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