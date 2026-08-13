S&P 500-Titel Delta Air Lines-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Delta Air Lines von vor 10 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Delta Air Lines-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 13.08.2016 wurden Delta Air Lines-Anteile via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Delta Air Lines-Anteile letztlich bei 36,35 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Delta Air Lines-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 275,103 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 24 740,03 USD, da sich der Wert einer Delta Air Lines-Aktie am 12.08.2026 auf 89,93 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 147,40 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete Delta Air Lines eine Marktkapitalisierung von 59,54 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at