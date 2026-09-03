Delta Air Lines Aktie
WKN DE: A0MQV8 / ISIN: US2473617023
|Lohnende Delta Air Lines-Anlage?
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03.09.2026 16:03:50
S&P 500-Titel Delta Air Lines-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Delta Air Lines von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Delta Air Lines-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Delta Air Lines-Aktie bei 40,25 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 248,447 Delta Air Lines-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 02.09.2026 auf 78,14 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19 413,66 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 19 413,66 USD, was einer positiven Performance von 94,14 Prozent entspricht.
Der Börsenwert von Delta Air Lines belief sich jüngst auf 50,31 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Chris Parypa Photography / Shutterstock.com
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