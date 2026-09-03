Delta Air Lines Aktie

Delta Air Lines für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MQV8 / ISIN: US2473617023

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnende Delta Air Lines-Anlage? 03.09.2026 16:03:50

S&P 500-Titel Delta Air Lines-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Delta Air Lines von vor 5 Jahren verdient

S&P 500-Titel Delta Air Lines-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Delta Air Lines von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Delta Air Lines eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Delta Air Lines-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Delta Air Lines-Aktie bei 40,25 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 248,447 Delta Air Lines-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 02.09.2026 auf 78,14 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19 413,66 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 19 413,66 USD, was einer positiven Performance von 94,14 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Delta Air Lines belief sich jüngst auf 50,31 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Chris Parypa Photography / Shutterstock.com

Nachrichten zu Delta Air Lines Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Delta Air Lines Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Delta Air Lines Inc. 67,07 -0,55% Delta Air Lines Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14:58 Commerzbank setzt auf diese US-Aktien: Das waren die Investments im zweiten Quartal 2026
02.09.26 August 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.09.26 Top 10 im Wandel: Wie die Deutsche Bank ihr US-Aktiendepot im 2. Quartal umgeschichtet hat
02.09.26 Bitcoin, Ether & Co. im August 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.09.26 Druckenmiller verkauft: Almonty, Broadcom & Bloom Energy fliegen aus dem Depot

Börse aktuell - Live Ticker

ATX höher -- DAX in Grün -- US-Börsen im Plus -- Asiens Börsen schließen gespalten
Der heimische Markt präsentiert sich am Donnerstag mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die US-Aktienmärkte zeigen sich stärker. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen