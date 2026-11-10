S&P 500-Titel Devon Energy-Aktie: Hätte sich ein Investment in Devon Energy vor 5 Jahren inzwischen rentiert?

Bei einem frühen Investment in Devon Energy-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Devon Energy-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 42,33 USD. Bei einem Devon Energy-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 23,624 Devon Energy-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 001,65 USD, da sich der Wert eines Devon Energy-Papiers am 09.11.2026 auf 42,40 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 0,17 Prozent gleich.

Insgesamt war Devon Energy zuletzt 46,18 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at