S&P 500-Titel Devon Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Devon Energy von vor 10 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Devon Energy-Aktie gebracht.

Devon Energy-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 42,94 USD wert. Wer vor 10 Jahren 1 000 USD in die Devon Energy-Aktie investiert hat, hat nun 23,288 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Devon Energy-Anteile wären am 19.10.2026 1 185,84 USD wert, da der Schlussstand 50,92 USD betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 18,58 Prozent gesteigert.

Devon Energy wurde jüngst mit einem Börsenwert von 55,83 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at