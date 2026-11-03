Devon Energy Aktie

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WKN: 925345 / ISIN: US25179M1036

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Performance unter der Lupe 03.11.2026 16:03:57

S&P 500-Titel Devon Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Devon Energy von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Devon Energy-Aktie Anlegern gebracht.

Am 03.11.2023 wurden Devon Energy-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Devon Energy-Papier an diesem Tag bei 47,34 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Devon Energy-Aktie investiert, befänden sich nun 2,112 Devon Energy-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 02.11.2026 auf 48,63 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 102,72 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 2,72 Prozent zugenommen.

Devon Energy markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 57,34 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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