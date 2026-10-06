Devon Energy Aktie
WKN: 925345 / ISIN: US25179M1036
|Hochrechnung
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06.10.2026 16:03:44
S&P 500-Titel Devon Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Devon Energy-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Devon Energy-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 43,70 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Devon Energy-Papier investiert hätte, befänden sich nun 228,833 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 05.10.2026 10 979,41 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 47,98 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +9,79 Prozent.
Zuletzt verbuchte Devon Energy einen Börsenwert von 52,84 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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