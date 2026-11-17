Devon Energy Aktie
WKN: 925345 / ISIN: US25179M1036
|Langfristige Anlage
|
17.11.2026 16:03:45
S&P 500-Titel Devon Energy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Devon Energy-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurde das Devon Energy-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 42,87 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Devon Energy-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 233,263 Devon Energy-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 44,27 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 326,57 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 3,27 Prozent angezogen.
Insgesamt war Devon Energy zuletzt 53,04 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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