Devon Energy Aktie

Devon Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 925345 / ISIN: US25179M1036

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnende Devon Energy-Investition? 15.09.2026 16:03:48

S&P 500-Titel Devon Energy-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Devon Energy von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Devon Energy-Investment gewesen.

Die Devon Energy-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Devon Energy-Papiers betrug an diesem Tag 30,33 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Devon Energy-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 329,707 Devon Energy-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 16 396,31 USD, da sich der Wert einer Devon Energy-Aktie am 14.09.2026 auf 49,73 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 63,96 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Devon Energy bezifferte sich zuletzt auf 55,35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Devon Energy Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu Devon Energy Corp.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Devon Energy Corp. 44,40 3,09% Devon Energy Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37
12.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.09.26 KW 37: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.09.26 KW 37: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreise und KI-Bedenken belasten: ATX und DAX schließen leichter -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche gaben im Dienstagshandel etwas nach. An den Börsen in Fernost waren am Dienstag rote Vorzeichen zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen