S&P 500-Titel Devon Energy-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Devon Energy von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Devon Energy-Investment gewesen.

Die Devon Energy-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Devon Energy-Papiers betrug an diesem Tag 30,33 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Devon Energy-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 329,707 Devon Energy-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 16 396,31 USD, da sich der Wert einer Devon Energy-Aktie am 14.09.2026 auf 49,73 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 63,96 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Devon Energy bezifferte sich zuletzt auf 55,35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at