Devon Energy Aktie

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WKN: 925345 / ISIN: US25179M1036

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Performance unter der Lupe 08.09.2026 16:03:50

S&P 500-Titel Devon Energy-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Devon Energy von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Devon Energy eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Devon Energy-Papier statt. Der Schlusskurs des Devon Energy-Papiers betrug an diesem Tag 52,66 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 18,990 Devon Energy-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Devon Energy-Aktie auf 48,06 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 912,65 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 8,74 Prozent abgenommen.

Insgesamt war Devon Energy zuletzt 52,86 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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