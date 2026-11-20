Das wäre der Verdienst eines frühen Diamondback Energy-Einstiegs gewesen.

Diamondback Energy-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Diamondback Energy-Papier bei 97,10 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 USD in die Diamondback Energy-Aktie investierten, hätten nun 10,299 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 19.11.2026 1 820,49 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 176,77 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 82,05 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Diamondback Energy belief sich zuletzt auf 48,63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at