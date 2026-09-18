Diamondback Energy Aktie

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WKN DE: A1J6Y4 / ISIN: US25278X1090

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Lukratives Diamondback Energy-Investment? 18.09.2026 16:03:47

S&P 500-Titel Diamondback Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Diamondback Energy-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Diamondback Energy-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurden Diamondback Energy-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Diamondback Energy-Aktie letztlich bei 82,62 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Diamondback Energy-Aktie investiert hätte, hätte er nun 12,104 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 383,68 USD, da sich der Wert eines Diamondback Energy-Papiers am 17.09.2026 auf 196,94 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 138,37 Prozent.

Diamondback Energy erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 54,37 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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