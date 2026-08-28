Diamondback Energy Aktie
WKN DE: A1J6Y4 / ISIN: US25278X1090
|Lukrative Diamondback Energy-Investition?
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28.08.2026 16:03:48
S&P 500-Titel Diamondback Energy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Diamondback Energy-Investment von vor 10 Jahren verdient
Diamondback Energy-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 96,33 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Diamondback Energy-Papier investiert hätte, hätte er nun 10,381 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 27.08.2026 2 081,59 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 200,52 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 108,16 Prozent.
Diamondback Energy wurde jüngst mit einem Börsenwert von 55,95 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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