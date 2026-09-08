Digital Realty Trust Aktie

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WKN: A0DLFT / ISIN: US2538681030

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Digital Realty Trust-Investition im Blick 08.09.2026 16:03:50

S&P 500-Titel Digital Realty Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Digital Realty Trust von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Digital Realty Trust-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Digital Realty Trust-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 100,46 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 USD in die Digital Realty Trust-Aktie investierten, hätten nun 99,542 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 04.09.2026 18 752,74 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 188,39 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 87,53 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Digital Realty Trust belief sich zuletzt auf 69,89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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