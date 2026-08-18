Digital Realty Trust Aktie

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WKN: A0DLFT / ISIN: US2538681030

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Performance im Blick 18.08.2026 16:03:44

S&P 500-Titel Digital Realty Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Digital Realty Trust von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Digital Realty Trust-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit Digital Realty Trust-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 165,02 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 USD in die Digital Realty Trust-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 60,599 Anteilen. Die gehaltenen Digital Realty Trust-Aktien wären am 17.08.2026 11 993,09 USD wert, da der Schlussstand 197,91 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 19,93 Prozent erhöht.

Der Digital Realty Trust-Wert an der Börse wurde auf 74,13 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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