Digital Realty Trust Aktie
WKN: A0DLFT / ISIN: US2538681030
|Investmentbeispiel
|
24.11.2026 16:03:51
S&P 500-Titel Digital Realty Trust-Aktie: So viel hätte eine Digital Realty Trust-Investition von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurden Digital Realty Trust-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 166,21 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 6,016 Digital Realty Trust-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.11.2026 gerechnet (167,41 USD), wäre das Investment nun 1 007,22 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 0,72 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Digital Realty Trust bezifferte sich zuletzt auf 61,85 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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