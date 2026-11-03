Digital Realty Trust Aktie

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WKN: A0DLFT / ISIN: US2538681030

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Lukrative Digital Realty Trust-Anlage? 03.11.2026 16:03:57

S&P 500-Titel Digital Realty Trust-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Digital Realty Trust-Investment von vor 10 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Digital Realty Trust-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Digital Realty Trust-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Digital Realty Trust-Anteile an diesem Tag bei 88,70 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 11,274 Digital Realty Trust-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 983,65 USD, da sich der Wert eines Digital Realty Trust-Papiers am 02.11.2026 auf 175,95 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 98,37 Prozent.

Alle Digital Realty Trust-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 68,33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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