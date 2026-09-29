Digital Realty Trust Aktie

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WKN: A0DLFT / ISIN: US2538681030

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Digital Realty Trust-Anlage unter der Lupe 29.09.2026 16:03:48

S&P 500-Titel Digital Realty Trust-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Digital Realty Trust-Investment von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Digital Realty Trust-Einstiegs gewesen.

Die Digital Realty Trust-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 146,76 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in Digital Realty Trust-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 68,138 Digital Realty Trust-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 072,77 USD, da sich der Wert eines Digital Realty Trust-Anteils am 28.09.2026 auf 177,18 USD belief. Das entspricht einem Plus von 20,73 Prozent.

Der Digital Realty Trust-Wert an der Börse wurde auf 66,12 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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