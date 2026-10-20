Digital Realty Trust Aktie

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WKN: A0DLFT / ISIN: US2538681030

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Digital Realty Trust-Investment 20.10.2026 16:03:47

S&P 500-Titel Digital Realty Trust-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Digital Realty Trust von vor 3 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Digital Realty Trust-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Das Digital Realty Trust-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 115,81 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 86,348 Digital Realty Trust-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14 938,26 USD, da sich der Wert eines Digital Realty Trust-Papiers am 19.10.2026 auf 173,00 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 49,38 Prozent vermehrt.

Digital Realty Trust wurde am Markt mit 65,31 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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