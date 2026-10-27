Digital Realty Trust Aktie

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WKN: A0DLFT / ISIN: US2538681030

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Digital Realty Trust-Anlage 27.10.2026 16:04:15

S&P 500-Titel Digital Realty Trust-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Digital Realty Trust von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren Digital Realty Trust-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Digital Realty Trust-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Digital Realty Trust-Papier bei 156,89 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Digital Realty Trust-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,637 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Digital Realty Trust-Papiere wären am 26.10.2026 111,24 USD wert, da der Schlussstand 174,53 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 11,24 Prozent vermehrt.

Digital Realty Trust war somit zuletzt am Markt 64,66 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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