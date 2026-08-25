S&P 500-Titel Dollar General-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Dollar General von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Dollar General-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren wurden Dollar General-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Dollar General-Aktie bei 75,61 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Dollar General-Aktie investiert, befänden sich nun 1,323 Dollar General-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 24.08.2026 165,76 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 125,33 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 65,76 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für Dollar General eine Börsenbewertung in Höhe von 27,27 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at