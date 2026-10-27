Dollar General Corporation Aktie

Dollar General Corporation für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0YEES / ISIN: US2566771059

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Langfristige Investition 27.10.2026 16:04:15

S&P 500-Titel Dollar General-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Dollar General-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Dollar General gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Dollar General-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 102,77 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Dollar General-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,973 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 124,96 USD, da sich der Wert eines Dollar General-Papiers am 26.10.2026 auf 128,42 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 24,96 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Dollar General betrug jüngst 28,29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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