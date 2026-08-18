Dollar General Corporation Aktie
WKN DE: A0YEES / ISIN: US2566771059
|Dollar General-Investition im Blick
|
18.08.2026 16:03:44
S&P 500-Titel Dollar General-Aktie: So viel hätte eine Investition in Dollar General von vor 5 Jahren gekostet
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Dollar General-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Dollar General-Aktie an diesem Tag 231,64 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 43,170 Dollar General-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Dollar General-Papiers auf 120,08 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 183,91 USD wert. Das entspricht einem Minus von 48,16 Prozent.
Dollar General wurde jüngst mit einem Börsenwert von 27,22 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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